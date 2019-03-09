Глава совета директоров "Крыльев Советов": "Команда занимает в таблице не свое место"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал домашнюю победу над "Енисеем" в матче 19-го тура чемпионата России (4:0).

– Это была потрясающая игра. "Крылья" одержали безоговорочную победу. Даже погода не помешала более чем 9 тысячам человек собраться сегодня на стадионе "Самара Арена", чтобы поддержать свою команду. Это еще раз доказывает, что Самара по-настоящему футбольный город.

Что касается результата матча, он говорит о том, что место команды выше, чем то, которое она сейчас занимает в турнирной таблице.

Несмотря на уверенную победу, "Крылья Советов" остались на 13-й строчке в таблице РПЛ – зоне стыковых матчей. (Александр Рогулев)

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