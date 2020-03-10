Глава совдира «Локо» об указе мэра Москвы в связи коронавирусом: «Надеемся на понимание болельщиков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Москве. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин издал указ, согласно которому введен запрет проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничение действует до 10 апреля.

21 марта должен состояться матч премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург».

— Будем определяться. Надеемся на поддержку и понимание болельщиков. Больше пока сказать ничего не могу. Только недавно узнал об этом указе. Думаем, — сказал Мещеряков. (Виталий Айрапетов)