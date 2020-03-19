Глава профсоюза футболистов не рекомендует клубам сокращать зарплаты игрокам из-за паузы в чемпионате

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов? в интервью «СЭ» отметил, что клубам не стоит урезать зарплаты игрокам во время вынужденной паузы в соревнованиях из-за коронавируса.

— Возможен ли вариант, при котором в руководстве команд решат уменьшить зарплату футболистам во время вынужденной паузы или вообще перестать ее платить?

— Клубы могут решить все, что угодно. Но есть законодательство и регламент. Мы уже вывесили на сайте профсоюза наши рекомендации в этой ситуации. В настоящий момент, хотя игры и отменены, но тренировочный процесс может продолжаться. Одна из функций футболиста, помимо участия в соревнованиях, — работа во время тренировок. Соответственно, трудовую функцию, пусть и не в полном объеме, но они способны выполнять. Поэтому какие-либо односторонние сокращения или отказ от выполнения трудовых договоров будут неправильными со стороны клубов. Это нарушение законодательства и футбольных регламентов. Поэтому сейчас на эту тему тоже общаемся. Пока в одностороннем порядке мы очень сильно не рекомендовали бы клубам делать что-то подобное. А ребят призываем нас информировать в связи с такими ситуациями. Момент непростой, но готовы к диалогу, как профсоюз. (Наталья Юрина)

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