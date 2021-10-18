«Спартак» представил афишу матчей с «Лестером» и «Зенитом» в стиле сериала «Пацаны»
12:16
Пресс-служба «Спартака» опубликовала в Instagram афишу матчей третьего тура группового турнира Лиги Европы с «Лестером» и 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
Афиша представлена в стиле сериала «Пацаны».
«Впереди важная неделя. Вперед, «Спартак», — говорится в публикации.
Встреча «Спартака» с «Лестером» состоится 20 октября в Москве. Начало игры — 17:30 по московскому времени. Матч с «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге 24 октября. Начало — 19.00 (мск).
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