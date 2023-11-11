Корнеев: «Не уверен, что Вендел заиграл бы в «Реале»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» объяснил спад в игре нападающего питерцев Изидора и порассуждал о реальном уровне Вендела.

— Изидор так ярко начал и затух. Почему?

— Мне, честно говоря, непонятно, что с ним происходит. Надеюсь, что это не связано с потерей стимула, мотивации.

— Вот версия Андрея Аршавина: «Изидор — сильный футболист, но ему нужно пространство. «Зенит» играет на чужой половине поля, где пространства нет. Посмотрим, как будет адаптироваться». Согласны?

— Конечно, на пространстве Изидор наиболее опасен, и он точно не является игроком, способным феерить на маленьком участке поля. Так что тут я соглашусь с Андреем.

— Бытует мнение, что сейчас 60 процентов успеха «Зенита» зависит от игровой формы и настроения Вендела. Это так?

— Нет, не так. У «Зенита» есть целый ряд игроков, способных сделать разницу. Но с Венделом, когда он в порядке, команда может нажать на педаль турбо!

— Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заметил: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Не слишком ли смелое заявление?

— Вендел по своим качествам мог бы играть в топовом европейском клубе. Но вот по поводу «Реала» я все же не уверен.