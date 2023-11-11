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Сегодня, 13:10

Корнеев: «Не уверен, что Вендел заиграл бы в «Реале»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» объяснил спад в игре нападающего питерцев Изидора и порассуждал о реальном уровне Вендела.

— Изидор так ярко начал и затух. Почему?

— Мне, честно говоря, непонятно, что с ним происходит. Надеюсь, что это не связано с потерей стимула, мотивации.

— Вот версия Андрея Аршавина: «Изидор — сильный футболист, но ему нужно пространство. «Зенит» играет на чужой половине поля, где пространства нет. Посмотрим, как будет адаптироваться». Согласны?

— Конечно, на пространстве Изидор наиболее опасен, и он точно не является игроком, способным феерить на маленьком участке поля. Так что тут я соглашусь с Андреем.

— Бытует мнение, что сейчас 60 процентов успеха «Зенита» зависит от игровой формы и настроения Вендела. Это так?

— Нет, не так. У «Зенита» есть целый ряд игроков, способных сделать разницу. Но с Венделом, когда он в порядке, команда может нажать на педаль турбо!

— Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заметил: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Не слишком ли смелое заявление?

— Вендел по своим качествам мог бы играть в топовом европейском клубе. Но вот по поводу «Реала» я все же не уверен.

Константин Тюкавин. «Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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