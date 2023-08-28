Гладилин назвал причины полосы неудач «Спартака»

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о причинах слабых результатов команды в последнее время.

«Назвать кризисом нынешнюю ситуацию в «Спартаке» нельзя, но полоса неудач есть. Это связано с тем, что не удалось определить костяк состава и наладить игру команды. В ротации появляется очень много футболистов, поэтому нет слаженного состава. И «Спартак» уступает командам, у которых игра поставлена», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

В последних трех турах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром».