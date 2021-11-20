Гильерме принес извинения фанатам «Локомотива» за поражение от «Ахмата»
Голкипер «Локомотива» Гильерме после завершения матча 15-го тура Тиньковв РПЛ против «Ахмата» (1:2) пошел к трибуне с болельщиками московского клуба. Он пообщался с фанатами и принес извинения за неудачный результат.
На 34-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал красную карточку защитнику хозяев Мурило.
«Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» 25 очков, команда располагается на четвертой строчке.
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