Абаскаль пока не определился с будущим Николсона в «Спартаке» после прихода Кейта Бальде

Как стало известно «СЭ», несмотря на трансфер Кейта Бальде в «Спартак», главный тренер команды Гильермо Абаскаль еще не определился насчет будущего Шамара Николсона. Возможно, его судьба будет решена после кубкового матча с «Крыльями Советов» 30 августа.

Также стало известно, что трансферная кампания «Спартака» пока приостановлена, несмотря на смену владельца клуба. Заинтересованности Абаскаля в конкретных игроках сейчас нет.

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Ранее в «Спартаке» заявили, что приход Кейта не означает уход Николсона. В текущем сезоне на счету 25-летнего ямайца шесть матчей за красно-белых.