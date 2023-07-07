Гильерме считает, что Дзюба является важным игроком для «Локомотива»
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.
«Артем очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, дает нам силу, — цитирует Гильерме ТАСС. — Поэтому Артем является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне».
Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля 2023 года, 25 мая железнодорожники объявили о продлении контракта с футболистом до конца сезона-2023/24.
34-летний форвард в прошедшем сезоне провел в составе «Локомотива» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник: ТАСС
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