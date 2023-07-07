Пуцко рассказал, есть ли у «Балтики» принципиальный соперник
Защитник «Балтики» Александр Пуцко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил соперников по РПЛ.
«У меня нет принципиальных соперников. Для команды, я думаю, тоже. Нам главное набирать очки, когда сезон начнется. Понятно, что все соперники в РПЛ будут хорошие. То, что выиграли сегодня, это ничего не значит. В товарищеских играх самое главное форму набрать. Готовимся дальше», — сказал Пуцко «СЭ».
В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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