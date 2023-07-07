Пуцко рассказал, есть ли у «Балтики» принципиальный соперник

Защитник «Балтики» Александр Пуцко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил соперников по РПЛ.

«У меня нет принципиальных соперников. Для команды, я думаю, тоже. Нам главное набирать очки, когда сезон начнется. Понятно, что все соперники в РПЛ будут хорошие. То, что выиграли сегодня, это ничего не значит. В товарищеских играх самое главное форму набрать. Готовимся дальше», — сказал Пуцко «СЭ».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.