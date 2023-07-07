Семак рассказал, когда Родригао присоединится к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Родригао.

«Родригао присоединится к команде после Суперкубка. Дальше мы будем смотреть, насколько быстро он сможет восстановиться. В любом случае это процесс длительный», — сказал Семак на пресс-конференции.

27-летний бразилец был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.

В минувшем сезоне Родригао провел 26 матчей, в которых забил гол и заработал 5 желтых карточек.