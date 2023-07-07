Семак рассказал, когда Родригао присоединится к «Зениту»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Родригао.
«Родригао присоединится к команде после Суперкубка. Дальше мы будем смотреть, насколько быстро он сможет восстановиться. В любом случае это процесс длительный», — сказал Семак на пресс-конференции.
27-летний бразилец был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.
В минувшем сезоне Родригао провел 26 матчей, в которых забил гол и заработал 5 желтых карточек.
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3
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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