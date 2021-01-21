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Гигович рассказал о сборах «Ростова» и голе в ворота «Альхесираса»

10:59
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Полузащитник «Ростова» Армин Гигович прокомментировал сборы в Турции и результат товарищеского матча против «Альхесираса» (5:1).

«Я действительно счастлив быть здесь, для меня это большая честь. Теперь мне просто нужно продолжать работать и выкладываться на тренировках. Гол в товарищеском матче? Конечно, приятно забить, но это сборы. Нужно делать все, чтобы отличиться в матчах РПЛ, но время еще придет», — цитирует Гиговича пресс-служба клуба.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14146

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