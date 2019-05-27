Герман Ткаченко: "Жирков близок к новому контракту с "Зенитом"

сборной России Федора Смолова В понедельник в гостях у "СЭ" побывал руководитель компании ProSportsМanagement, которая, в частности, ведет дела 29-летнего нападающего "Локомотива"

27 мая. Москва. Герман Ткаченко в редакции "СЭ". Фото Федор Успенский, "СЭ"

– У Феди хороший контракт и важная роль в "Локомотиве", – сказал Ткаченко. – Да, в последние годы мы с ним привыкли к немного другим ощущениям от его игры, к более высокой эффективности, но спады и временные трудности это часть профессии. Как и отношения с главным тренером. Семин, кстати, поддерживал Смолова, помогал. Федор адекватно реагирует на не самый лучший период в карьере. В то же время он с командой выиграл Кубок и попал напрямую в Лигу чемпионов, на его счету 8 мячей и 4 голевых передачи в сезоне – и это с учетом того, что пропустил определенный период из-за травмы. Нападающий усиленно тренируется, придерживается режима в питании, восстановлении и так далее. При этом сейчас Смолов намного лучше реагирует на трудности. За прошедший сезон Федя стал гораздо сильнее в этом плане.

– Как обстоят дела с новым контрактом другого вашего подопечного – Юрия Жиркова?

– Юра близок к переподписанию соглашения с "Зенитом". Жирков получил неплохое предложение, при этом большого понижения в зарплате нам удалось избежать, к тому же предусмотрены хорошие бонусные выплаты. Осталось совсем чуть-чуть, и надеемся, что скоро он заключит договор с петербуржцами.

– А как обстоят дела у Элдора Шомуродова, который хорошо проявил себя в "Ростове"?

– В понедельник нападающий подписал новое трехлетнее соглашение с клубом. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью – скоро на sport-express.ru и в одном из ближайших газетных номеров