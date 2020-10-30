Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко поделился с «СЭ» своими впечатлениями от работы генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

— Газизов все время устраивает торги, чтобы не переплатить — это провинциальный комплекс? — вопрос Ткаченко.

— Все время говорить про «не переплатить» — это чистый популизм, — ответил Ткаченко. — Как призыв чистить зубы. За такие заявления никогда не будут ругать, это нравится руководству, это нравится болельщикам. Это пустые слова, которые ничего не значат. В трансферах важно найти баланс между двумя вещами: справедливой ценой и правильным решением для усиления команды. Поэтому для меня заявления о закрытии кормушки — это популизм. Но этот популизм и слишком частые интервью кроме раздражения людей, которые в этом понимают, несут и маленькую положительную составляющую. Эти вещи оттягивают с команды на себя все давление и критику. Да, результат — главное, но нет никакого взрыва изнутри. Внутри команды сильная коммуникация, взаимоотношения между тренером и командой — сильные, отношения между клубом и командой — сильные. А все удары идут по другим. Я не думаю, что это стратегический шаг Шамиля, но так получилось.

— Как вы оцените его сделки?

— Сам клуб сформировал, как я понял, два направления, по которым и работал. Первое — это состоявшиеся игроки, которые могут дать результат здесь и сейчас. Здесь я бы выделил топ-3: Серж Орье, Эльсеид Хюсай и Виктор Мозес из «Челси». Вы знаете мои отношения с английским клубом, интерес к Мозесу со стороны «Спартака» возник сразу после финала Лиги Европы, где он играл за «Интер» (21 августа 2020 года. — Прим. «СЭ»). И шел он от этой группы. Найти этого футболиста — не такое уж большое дело. «Спартаку» удалось взять Виктора недорого. За это нужно отдать им должное. Второе направление — покупка молодых футболистов, которые могут расти вместе со «Спартаком», добиваться успеха и, сформировав дополнительную стоимость, быть проданными с прибылью. Понятно, что тренер подтапливал за первую группу, так как ему нужен результат здесь и сейчас. Из второй группы был Томаш Тавареш — это игрок сборной Португалии до 21 года. Эту сделку не получилось осуществить, так как «Бенфика» либо не давала опцию на выкуп, либо требовала 30+ миллионов. Это обусловлено тем, что в лиссабонском клубе в октябре будут выборы президента. Еще был защитник «Метца» Фабьен Сентонз.

Полностью интервью Ткаченко — на сайте «СЭ»