Геркус рассказал, кто бросит перчатку «Зениту». И это не «Спартак»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус — о чемпионской гонке в Тинькофф-Чемпионате России.
— Несмотря на поражение от «Динамо», вы считаете «Зенит» фаворитом сезона?
— Однозначно. И сезона, и предстоящего матча с «Локомотивом». По мощи, по потенциалу, по возможностям, по составу «Зенит» выделяется. В команде нет какой-то перестройки. Футболисты Семака играют по накатанной. Да, с «Динамо» не все получилось, так как бело-голубые навязали сверхагрессивную борьбу. Однако «Зенит» не выглядел потерянным, давил, создавал моменты — «Динамо» отбивалось. Так бывает. Ничего страшного в этом поражении для питерцев нет. Так что «Зенит» — фаворит.
— А кто бросит ему перчатку в нынешнем сезоне?
— Я бы поставил на ЦСКА.
— Вот как?
— Да. У команды уже есть игра, плюс интересные, качественные трансферы.
— А «Спартак»?
— Думаю, все-таки не хватит стабильности. Нет опытных лидеров. А у ЦСКА они имеются. И есть огромный потенциал по трансферам. Я от армейцев жду выдающегося выступления в этом сезоне.
— Однако часть болельщиков и специалистов все громче критикуют Гончаренко.
— У ЦСКА, вне всяких сомнений, великолепный тренер! Гончаренко очень хороший специалист. У него всегда понятная философия, план на игру, команда его слушается. Он здорово подходит ЦСКА. Это точно не слабость, а сила этой команды. Козырь! (Виталий Айрапетов)