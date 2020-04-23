Георгий Джикия: «Жиго прогрессировал в русском, но стесняется»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как его партнер по обороне Самюэль Жиго адаптируется в России. Француз защищает цвета столичного клуба с лета 2018 года.

— Жиго неплохо прогрессировал в русском, но стесняется. Он может в ресторане что-то заказать, — сказал Джикия в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Вообще если что-то ему нужно, то он может сказать.

Я сразу сказал ему и остальным иностранцам: «Если у вас какие-то проблемы будут, можете прийти и со мной обсудить». С Жиго мы быстро сдружились.