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Георгий Джикия: «Жиго прогрессировал в русском, но стесняется»

23 апреля 2020, 23:41
Самуэль Жиго и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как его партнер по обороне Самюэль Жиго адаптируется в России. Француз защищает цвета столичного клуба с лета 2018 года.

— Жиго неплохо прогрессировал в русском, но стесняется. Он может в ресторане что-то заказать, — сказал Джикия в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Вообще если что-то ему нужно, то он может сказать.

Я сразу сказал ему и остальным иностранцам: «Если у вас какие-то проблемы будут, можете прийти и со мной обсудить». С Жиго мы быстро сдружились.

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