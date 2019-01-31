Георгий Джикия: "Я в отличие от Самедова и Джано не уделяю полчаса времени перед каждой игрой прическе"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия во время интервью Марии Командной ответил на вопрос от полузащитников "Крыльев Советов" Джано Ананидзе и Александра Самедова, с которыми близко дружит. Они в шутку поинтересовались у него, когда он найдет салон, в котором его "нормально постригут".

– Сейчас я пострижен нормально, а до этого было много волос, и все в разные стороны, – пояснил Джикия. – Они всегда надо мной смеялись, говорили: "Ты играешь в сборной России, в "Спартаке" – посмотри, что у тебя на голове вообще". Я не сторонник такого, как они: уделять своей голове времени по полчаса перед каждой игрой. На геле все там, один волосок упадет, они друг другу поднимают это все, чтобы ровно было. Я не сторонник этого. Я проснулся, посмотрел, нет ли на голове чего-то, и пошел.