Георгий Джикия: «К началу сезона еще не готовы»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался доволен игрой команды на Кубке Париматч Премьер.

— К началу сезона еще не готовы. Надо набирать, — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Первый такой турнир в прошлом году не играл, травмирован был. Но приятно побеждать все равно.

Ни слова не было о принципиальности матча. Просто готовились к последней игре на сборе. Все супер, кроме судейства.

Первый сбор был беговой, без мяча. Какие-то выводы делать сейчас не буду. В Сочи непосредственно сядем и будем хорошие и плохие моменты шлифовать.