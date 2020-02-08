Георгий Джикия: «К началу сезона еще не готовы»
16:37
Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался доволен игрой команды на Кубке Париматч Премьер.
— К началу сезона еще не готовы. Надо набирать, — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер». — Первый такой турнир в прошлом году не играл, травмирован был. Но приятно побеждать все равно.
Ни слова не было о принципиальности матча. Просто готовились к последней игре на сборе. Все супер, кроме судейства.
Первый сбор был беговой, без мяча. Какие-то выводы делать сейчас не буду. В Сочи непосредственно сядем и будем хорошие и плохие моменты шлифовать.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...