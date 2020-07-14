Георгий Джикия: «Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чувствует ли предвзятое отношение к команде со стороны арбитров. В последних матчах красно-белых постоянно возникают спорные ситуации.

— Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе ВАР, — цитирует Джикию «Российская газета». — К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим ВАР, а с тем, как его применяют. Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто.