Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации вокруг Александра Кокорина и интересе «Тоттенхэма» к Артему Дзюбе.

— По Саше Кокорину сейчас говорить сложно, — заметил Орлов. — Он сам должен принять решение. Давайте подождем. Мне бы не хотелось сейчас комментировать новости. (Сегодня появилась информация о том, что в услугах Кокорина заинтересованы «Рубин» и «Балтика» — Прим. «СЭ») Повторю, пусть Александр сам делает выбор. Это его право. Могу сказать одно — Саше надо играть в футбол.

— Может быть, и Кокорину летом стоит уехать в Европу?

— Это опять же зависит от него, от его выбора. Все возможно. Но сам Саша говорит, что хочет играть в «Зените». Не знаю... Не будем опережать события по Кокорину. А по Дзюбе — ему обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. «Зенит» — оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о «Тоттенхэме»? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш, когда принял «Марсель», делал запрос по Артему. Это я знаю. А интерес Жозе — домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило.

Геннадий Орлов: «Виллаш-Боаш звал Дзюбу в «Марсель». А интерес Моуринью к Артему — домыслы»