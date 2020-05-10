Известный комментатор Геннадий Орлов пожелал здоровья владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Ранее стало известно, что бизнесмен был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

— Посочувствуем ему. Он столько личных денег отдаёт на развитие «Спартака», и здесь такая вот история, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Дай бог, чтобы все выздоровели.

— Он мог контактировать с футболистами?

— Нет, конечно. Зачем рисковать?

В апреле Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.