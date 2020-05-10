Геннадий Орлов — о болезни Федуна: «Посочувствуем ему. Он столько личных денег отдает на развитие «Спартака»
20:45
Известный комментатор Геннадий Орлов пожелал здоровья владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Ранее стало известно, что бизнесмен был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
— Посочувствуем ему. Он столько личных денег отдаёт на развитие «Спартака», и здесь такая вот история, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Дай бог, чтобы все выздоровели.
— Он мог контактировать с футболистами?
— Нет, конечно. Зачем рисковать?
В апреле Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.
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