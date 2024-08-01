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Сегодня, 05:22

Орлов: «Сейчас по аутсайдерам РПЛ абсолютно ничего не ясно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что сейчас сложно сказать, кто будет бороться за сохранение прописки в РПЛ в этом сезоне.

«Конечно, никаких выводов сейчас об этом делать нельзя. Это все выяснится только на дистанции. Во-первых, что будет со скамейками запасных у клубов, какие будут травмы, будут ли ведущие игроки по этой причине «вылетать». У кого скамейка, кто серьезно подготовлен, тот и будет держаться на плаву.

Например, сейчас на последнем месте в таблице после двух крупных поражений находятся «Крылья Советов». Но исполнители-то у них есть, значит, надо просто поставить игру, «закрыть» какие-то позиции. Так что сейчас по аутсайдерам абсолютно ничего не ясно, я даже не хочу об этом говорить», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
Геннадий Орлов
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