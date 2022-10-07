Генич назвал «Ростов» открытием этого сезона РПЛ

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал тройку лучших российских игроков первой части чемпионата.

«Сперцян в «Краснодаре». До травмы — Черников, хотя он грубоват, конечно. В ЦСКА — Дивеев. Еще Соболев, в сентябре он прям шикарно играл. Очень нравится Уткин. «Ростов» я бы вообще отметил как команду — открытие этого сезона», — сказал Генич.

«Ростов» с 22 очками после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.