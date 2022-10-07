Семин: «Соболев не мой футболист»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Александр Соболев? Не хочу комментировать, он не играет никакой роли. Это не мой футболист», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

25-летний форвард в июле 2020 года и провел за московскую команду 69 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 16 результативных передач.