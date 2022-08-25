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Сегодня, 18:51

Медведев назвал вбросом информацию о 20 миллионах евро за Салаи

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи.

«Зенит» сделал предложение «Фенерабахче» по Салаи? Вброс!» - сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи.

В прошедшем сезоне Салаи забил один мяч и отдал две результативные передачи за «Фенербахче» в 42 матчах во всех турнирах. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Зенит
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