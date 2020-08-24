Генеральный директор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова в адрес Карпина
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» переход из «Ростова» 32-летнего болгарского полузащитника Ивелина Попова.
— Довольны трансфером Ивелина Попова?
— Не понимаю вопроса.
— Вы смогли оформить обмена Попова на Полоза, а не платить за переход.
— Если мы оформили этот трансфер, значит, мы этого хотели.
— Попов критично высказался в адрес тренера после ухода из «Ростова». У вас нет опасений, что он конфликтный футболист?
— Зачем мы сейчас будем обсуждать Ивелина? Конфликтный он или нет? Это его история с «Ростовом», которая вызвана эмоциями. Не надо на это тратить лишнее время. Сегодня он (Попов) проснулся, и у него отчасти другой взгляд на жизнь. Ну, захотел человек и высказался.
— Был ли вариант сохранить Полоза в «Сочи» при переходе Попова?
— Давайте не будем рассуждать. Мы сделали то, что хотели.
— Попов сказал, что он пошел на понижение в зарплате в «Сочи». Это действительно так?
— Контрактные вопросы я не обсуждаю. (Севастиан Терлецкий)