Генеральный директор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова в адрес Карпина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» переход из «Ростова» 32-летнего болгарского полузащитника Ивелина Попова.

— Довольны трансфером Ивелина Попова?

— Не понимаю вопроса.

— Вы смогли оформить обмена Попова на Полоза, а не платить за переход.

— Если мы оформили этот трансфер, значит, мы этого хотели.

— Попов критично высказался в адрес тренера после ухода из «Ростова». У вас нет опасений, что он конфликтный футболист?

— Зачем мы сейчас будем обсуждать Ивелина? Конфликтный он или нет? Это его история с «Ростовом», которая вызвана эмоциями. Не надо на это тратить лишнее время. Сегодня он (Попов) проснулся, и у него отчасти другой взгляд на жизнь. Ну, захотел человек и высказался.

— Был ли вариант сохранить Полоза в «Сочи» при переходе Попова?

— Давайте не будем рассуждать. Мы сделали то, что хотели.

— Попов сказал, что он пошел на понижение в зарплате в «Сочи». Это действительно так?

— Контрактные вопросы я не обсуждаю. (Севастиан Терлецкий)