Генеральный директор «Сочи» прокомментировал возможный трансфер хавбека «Стоук Сити»
17:33
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Стоук Сити» Жанелли Имбула.
— Правда ли, что Жанелли Имбула одной ногой в «Сочи»?
— Не знаю. Информация появилась, но пока по этому поводу не могу ничего сказать, — сказал Рубашко. (Дмитрий Зимин)
27-летний бельгиец последние полгода выступал за «Лечче» на правах аренды. Но провел за итальянскую команду только четыре матча в серии А.
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