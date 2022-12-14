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Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о продлении контракта с Ловреном

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о новом контракте защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена. Он также сообщил, что у петербуржцев первые сборы пройдут в Катаре.

— Ловрен — один из героев чемпионата мира. Говорят, что вы ему предлагаете новый контракт.

— Мы не отвлекаем игроков от их работы. У нас будут первые сборы, кстати, в Катаре. Там со всеми и поговорим.

— У вас идет проработка матчей с большими международными командами на сборах?

— В ходе сборов важно играть не с сильными соперниками, важно сыграть с хорошими.

— Как разрешилась ситуация с Чистяковым?

— Вы смотрите, как он часто выходит. Все ясно будет.

— Вы перед ним не извинялись?

— У нас все с ним хорошо.

Ловрен в составе сборной Хорватии дошел до полуфинала ЧМ-2022. Команда на этой стадии проиграла Аргентине (0:3) и закончила выступление в турнире. Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
ФК Зенит
Деян Ловрен
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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 16 1 3
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