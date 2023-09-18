Гендиректор «Спартака» рассказал о планах строительства спортивной инфраструктуры

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах строительства спортивной инфраструктуры.

«В Сокольниках планируется серьезная модернизация базы — там останется академия, мы станем улучшать качество инфраструктуры, увеличить количество полей. Будем модернизировать манеж в Сокольниках, будем строить манеж в Тушино. У нас обширные планы. По времени — это серьезный значимый проект, горизонт — 2-3 года. Есть ли новости по возможности возобновления проекта «Спартак-2»? Официального решения не принято, но мы по-прежнему рассматриваем такую возможность», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.