Гендиректор "Сочи" комментирует слухи об интересе клуба к Глушакову и Денисову

Генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" появившуюся информацию об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову и хавбеку "Спартака" Денису Глушакову.

Контракт 35-летнего Денисова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Соглашение 32-летнего Глушакова со "Спартаком" заключено на такой же срок.​

– Если вы что-то хотите узнать о трансферной политике, это будет напечатано на наших официальных ресурсах, – сказал Рубашко. – На сегодняшний момент мы находимся в поиске усиления. Пока ничего не изменилось.

– Вам интересны кандидатуры Глушакова и Денисова?

– Нас всегда интересуют ребята с большим опытом игры в премьер-лиге, которые будут себя чувствовать уверенно. Но почему обязательно фамилии Денисова и Глушакова всплывают? Можно перечислять десятки претендентов.

– Вокруг этих фамилий идет самое горячее обсуждение.

– Ну и пусть обсуждается. Я не хочу в этом участвовать и тратить на это время. Пока это (разговоры о Денисове и Глушакове в "Сочи". – Прим. "СЭ") не имеет никакой почвы и никаких оснований. (Арман Мкртчян)