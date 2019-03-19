Гендиректор "Рубина": "Будем продолжать борьбу за еврокубки"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью порталу "Бизнес Online" заявил, что клуб будет продолжать борьбу за участие в еврокубках, несмотря на финансовые проблемы и продажу игроков в середине сезона.

По итогам 20-ти туров казанцы занимают 7-е место и отстают от еврокубковой зоны на пять очков.

– Какие спортивные перспективы у "Рубина" теперь?

– Мы ставим перед командой задачу побеждать в каждом матче. Несмотря на последние неудачи с ЦСКА и "Ростовом", команда выглядела очень хорошо и показывала качественный футбол. В игре с "Ростовом" "Рубин" на протяжении первого тайма играл активно и создавал моменты, но, к сожалению, ребята не смогли реализовать свои моменты. Мы уступили, но никаких упаднических настроений нет, и мы находимся в пяти очках от еврокубковой зоны. Будем продолжать борьбу.

Да, мы изменили подход к работе, но зато теперь у нас появились свои воспитанники в составе. Если бы мы играли в Лиге чемпионов, боролись за чемпионство, то я очень сомневаюсь, что какой-то тренер поставил бы молодых ребят в состав, давал им ошибаться. А сейчас у нас есть Степанов, Абдуллин и Сагитов, которым мы доверяем, даем играть, набивать шишки. В этих реалиях на первый план в клубе выходит академия и воспитание своих игроков. Мы всерьез рассчитываем на то, что это станет нашим резервом и ждем, что наши собственные игроки академии смогут пополнять обойму команды.

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