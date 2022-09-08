«Урал» подписал полузащитника сборной Гвинеи Сиссе

«Урал» объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Гвинеи Ибраима Сиссе.

Срок соглашения с 28-летним футболистом не уточняется. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 6-м номером.

Сиссе перешел в «Урал» на правах свободного агента, его предыдущим клубом был бельгийский «Серен», за который он играл с октября 2020 года по июль 2022 года.