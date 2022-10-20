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Сегодня, 12:48

Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина на предложение продать игрока

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента нападающего Константина Тюкавина о возможной продаже игрока.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 20-летнего форварда бело-голубых, в интервью «РБ Спорт» заявил, что клубу нужно выставить Константина Тюкавина на трансфер, если главный тренер Славиша Йоканович не видит его в составе.

— Мы видим, что стало появляться много слухов вокруг Тюкавина. Агент давит, что игроку пора уходить, если он не получает игрового времени. Как вы на это смотрите?

— Мне кажется, Тюкавин прибавляет. Против «Ростова» он провел очень хорошую игру. Мы очень довольны.

— Какие у вас отношения с его агентом Алексеем Сафоновым?

— Нормальные, рабочие.

— Как можете оценить это давление в прессе?

— Думаю, что комментарий немного был эмоционален, и все, — сказал Пивоваров «СЭ» после победы «Динамо» над «Ростовом» (3:1) в матче Кубка России.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
3
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
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Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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