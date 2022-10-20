Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина на предложение продать игрока

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента нападающего Константина Тюкавина о возможной продаже игрока.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 20-летнего форварда бело-голубых, в интервью «РБ Спорт» заявил, что клубу нужно выставить Константина Тюкавина на трансфер, если главный тренер Славиша Йоканович не видит его в составе.

— Мы видим, что стало появляться много слухов вокруг Тюкавина. Агент давит, что игроку пора уходить, если он не получает игрового времени. Как вы на это смотрите?

— Мне кажется, Тюкавин прибавляет. Против «Ростова» он провел очень хорошую игру. Мы очень довольны.

— Какие у вас отношения с его агентом Алексеем Сафоновым?

— Нормальные, рабочие.

— Как можете оценить это давление в прессе?

— Думаю, что комментарий немного был эмоционален, и все, — сказал Пивоваров «СЭ» после победы «Динамо» над «Ростовом» (3:1) в матче Кубка России.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 7 миллионов евро.