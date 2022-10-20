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Судейство

Сегодня, 11:59

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Динамо» назначен Павел Кукуян. Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервный судья — Ян Бобровский. Виталий Мешков будет выполнять функции ВАР, а Игорь Демешко будет его ассистентом.

Все назначения на матчи 14-го тура РПЛ:

22 октября (суббота)

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

23 октября (воскресенье)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

24 октября (понедельник)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков ВАР — Антон Фролов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

Источник: https://rfs.ru/news/216906
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
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Зенит

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