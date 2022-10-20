Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.
Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Динамо» назначен Павел Кукуян. Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервный судья — Ян Бобровский. Виталий Мешков будет выполнять функции ВАР, а Игорь Демешко будет его ассистентом.
Все назначения на матчи 14-го тура РПЛ:
22 октября (суббота)
«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Факел» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.
23 октября (воскресенье)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Торпедо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
24 октября (понедельник)
«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков ВАР — Антон Фролов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1