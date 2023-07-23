Гендиректор «Црвены Звезды» считает, что Эракович станет важным игроком для «Зенита»: «Он рожден быть лидером»

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита», — сказал Терзич «СЭ».

«Зенит» объявил о покупке Эраковича в воскресенье, 23 июля. 22-летний серб подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».