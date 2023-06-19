Гендиректор «Арарат-Армения» Галстян: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»

Генеральный директор ереванского «Арарат-Армения» Погос Галстян заявил, что в команде хотели бы видеть полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Для нашего чемпионата Захарян — это уже большая звезда. Конечно, если он решит поиграть в Армении, то все у нас будут только рады. Был бы праздник для нашего футбола. Отсюда действительно будет удобнее уезжать в Европу. Очень интересно, что может из этого получиться. Мы будем готовы ему предложить место в команде, если он объявит о желании поиграть в чемпионате Армении. Конечно, мы сразу же организуем все для Захаряна. Будем ждать, ха-ха», — цитирует Галстяна Sport24.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 9 результативными передачами.