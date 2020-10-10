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Гекдениз Карадениз назвал сильные стороны сборной России

18:16
Гекдениз Карадениз. Фото ФК "Рубин"
Гекдениз Карадениз. Фото ФК "Рубин"
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Экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций, в котором Россия примет Турцию. Встрече пройдет в воскресенье, 11 октября, в Москве.

— Сборная России хорошо стартовала в этом розыгрыше Лиги наций, взяв шесть очков в первых двух матчах, — отметил Карадениз «СЭ». — А у Турции пока что лишь одно очко, поэтому нашей команде сейчас очень важно добиться хорошего результата. На мой взгляд, Россия более дисциплинированная и тактически организованная команда. А у Турции более талантливые игроки. Если ваша сборная сыграет невнимательно или не так серьезно отнесется к предстоящему матчу, то Турция может победить или хотя бы добыть ничью.(Севастиан Терлецкий)

Гекдениз Карадениз — двукратный чемпион России в составе «Рубина», за 10 лет в команде он провел 300 матчей.

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