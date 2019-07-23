Где сыграют "Оренбург" и "Зенит"? Отвечает Владимир Федотов

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов сообщил "СЭ" о том, что клуб устранил все недочеты на стадионе "Газовик" и, скорее всего, проведет первый домашний матч сезона 2019/20 против "Зенита" на своей арене.

Ранее генеральный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что во вторник на стадионе оренбуржцев пройдет проверка, по итогам которой решится, где состоится встреча между "Оренбургом" и "Зенитом" в рамках 3-го тура чемпионата России.

– На 90 процентов уверен, что игра состоится на Газовике. В данный момент официального решения еще нет, на стадионе идет проверка, комиссия смотрит, устранили ли мы те недочеты, из-за которых возникли проблемы. Клуб эти недочеты устранил. Думаю, что вопросов не возникнет и мы сыграем на домашнем стадионе. (Иван Торопцев)