Газзаев — о Батракове: «Будем надеяться, что это только начало его большого пути»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года в России».

«Присоединяюсь к этому выбору. Батраков, конечно, яркая фигура в российском футболе и «Локомотиве». Будем надеяться, что это только начало его большого пути. У него большие перспективы, он талантливый футболист, показывающий стабильную игру на высоком уровне. Хочется пожелать ему крепкого здоровья», — сказал Газзаев «СЭ».

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.