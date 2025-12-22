Хохлов: «О пересадке волос не задумываюсь. Нет у меня и татуировок. Хочу остаться таким, каким меня создал Господь»

Экс-полузащитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к операции по пересадке волос и татуировкам.

— Сегодня в моде пересадка волос. Задумываетесь?

— Нет. Хотя многие это практикуют. Начиная с Дика Адвоката. Он решился на операцию еще в 1998-м, когда я у него в ПСВ играл. Лет пять назад три приятеля в Турции волосы нарастили. Но у меня никогда подобных мыслей не возникало.

В молодости, конечно, переживал, что рано полысел. Искал разные средства, какие-то капли втирал. Но, когда осознал, что дело в генах, успокоился. Дедушка уже в 25 лет был как Котовский.

Я, кстати, и татуировки не жалую. У меня их нет и не будет. Хочу остаться таким, каким меня создал Господь.