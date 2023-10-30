Газзаев — о победе ЦСКА над «Краснодаром: «Безупречная игра Акинфеева!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— Вам понравился матч?

— Да. Получил удовольствие. Особенно от игры ЦСКА. В первые 70 минут армейцы смотрелись лучше «Краснодара», действовали с преимуществом. И это при таком экспериментальном центре обороны! Мройзес, Зделар и Агапов никогда не выходили в таком сочетании, да, наверное, и не вышли бы, если бы не огромные кадровые проблемы. Но ведь справились! Тот же Мойзес практически полностью нейтрализовал Кордобу. ЦСКА показал весьма сбалансированный футбол. И здесь нужно сделать комплимент главному тренеру команды — Владимиру Федотову. Футболисты четко выполнили его установку, обезвредили главную атакующую силу гостей.

— Ждали от Сперцяна большего?

— Считаю, армейцы превзошли подопечных Ивича в центре поля. Мендес, Обляков и опускавшийся глубоко Чалов не дали развернуться Сперцяну и Кади. Молодцы! Очень слаженные действия хозяев. Сами же армейцы на протяжении 70 минут выглядели острее впереди. Вспомните два спасения Сафонова после ударов Чалова и Агапова. ЦСКА мог создать себе комфортный задел. Возможно, Ивич допустил ошибку, не выпустив с первых минут Кривцова. Мне кажется, его гостям явно не хватало. Как только он вышел на поле, сразу чуть не забил.

— Но Акинфеев выручил.

— Игорь в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА! Вновь можно снять перед ним шляпу. Сегодня в целом армейцы играли на уровне серебряного призера прошлого чемпионата. Они подтвердили свой статус, победив лидера турнира.

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