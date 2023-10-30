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Сегодня, 11:00

Газзаев — о победе ЦСКА над «Краснодаром: «Безупречная игра Акинфеева!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— Вам понравился матч?

— Да. Получил удовольствие. Особенно от игры ЦСКА. В первые 70 минут армейцы смотрелись лучше «Краснодара», действовали с преимуществом. И это при таком экспериментальном центре обороны! Мройзес, Зделар и Агапов никогда не выходили в таком сочетании, да, наверное, и не вышли бы, если бы не огромные кадровые проблемы. Но ведь справились! Тот же Мойзес практически полностью нейтрализовал Кордобу. ЦСКА показал весьма сбалансированный футбол. И здесь нужно сделать комплимент главному тренеру команды — Владимиру Федотову. Футболисты четко выполнили его установку, обезвредили главную атакующую силу гостей.

— Ждали от Сперцяна большего?

— Считаю, армейцы превзошли подопечных Ивича в центре поля. Мендес, Обляков и опускавшийся глубоко Чалов не дали развернуться Сперцяну и Кади. Молодцы! Очень слаженные действия хозяев. Сами же армейцы на протяжении 70 минут выглядели острее впереди. Вспомните два спасения Сафонова после ударов Чалова и Агапова. ЦСКА мог создать себе комфортный задел. Возможно, Ивич допустил ошибку, не выпустив с первых минут Кривцова. Мне кажется, его гостям явно не хватало. Как только он вышел на поле, сразу чуть не забил.

— Но Акинфеев выручил.

— Игорь в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА! Вновь можно снять перед ним шляпу. Сегодня в целом армейцы играли на уровне серебряного призера прошлого чемпионата. Они подтвердили свой статус, победив лидера турнира.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

Игорь Акинфеев
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
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Личка назвал белорусский клуб, который хотел бы увидеть в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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