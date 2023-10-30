Газзаев — о победе ЦСКА над «Краснодаром: «Безупречная игра Акинфеева!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
— Вам понравился матч?
— Да. Получил удовольствие. Особенно от игры ЦСКА. В первые 70 минут армейцы смотрелись лучше «Краснодара», действовали с преимуществом. И это при таком экспериментальном центре обороны! Мройзес, Зделар и Агапов никогда не выходили в таком сочетании, да, наверное, и не вышли бы, если бы не огромные кадровые проблемы. Но ведь справились! Тот же Мойзес практически полностью нейтрализовал Кордобу. ЦСКА показал весьма сбалансированный футбол. И здесь нужно сделать комплимент главному тренеру команды — Владимиру Федотову. Футболисты четко выполнили его установку, обезвредили главную атакующую силу гостей.
— Ждали от Сперцяна большего?
— Считаю, армейцы превзошли подопечных Ивича в центре поля. Мендес, Обляков и опускавшийся глубоко Чалов не дали развернуться Сперцяну и Кади. Молодцы! Очень слаженные действия хозяев. Сами же армейцы на протяжении 70 минут выглядели острее впереди. Вспомните два спасения Сафонова после ударов Чалова и Агапова. ЦСКА мог создать себе комфортный задел. Возможно, Ивич допустил ошибку, не выпустив с первых минут Кривцова. Мне кажется, его гостям явно не хватало. Как только он вышел на поле, сразу чуть не забил.
— Но Акинфеев выручил.
— Игорь в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА! Вновь можно снять перед ним шляпу. Сегодня в целом армейцы играли на уровне серебряного призера прошлого чемпионата. Они подтвердили свой статус, победив лидера турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1