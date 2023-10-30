Личка назвал белорусский клуб, который хотел бы увидеть в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

— Какой белорусский клуб вы хотели бы увидеть в РПЛ?

— «Динамо Брест», ха-ха!

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

Все российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.