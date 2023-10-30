Источник: «Спартак» предпочел Бабича защитнику «Осасуны» Гарсии

Летом этого года посредники предлагали «Спартаку» кандидатуру защитника «Осасуны» Давида Гарсию, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, испанский клуб был готов рассмотреть продажу защитника, а сам Гарсия — переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В московской команде высоко оценили спортивные качества футболиста, но клуб предпочел ему Срджана Бабича, посчитав, что серб превосходит защитника «Осасуны» в игровом плане.

Гарсия играет за «Осасуну» с 2015 года. Всего он провел 285 матчей за клуб из Памплоны, в которых отметился 15 голами и 2 результативными передачами. Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до июня 2026 года.

Бабич в августе 2023-го перешел в «Спартак» из «Альмерии», заключив контракт с красно-белыми на 3 года. За московскую команду серб провел 8 игр, в которых забил 2 гола.