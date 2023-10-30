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Сегодня, 10:41

Источник: «Спартак» предпочел Бабича защитнику «Осасуны» Гарсии

Алина Савинова
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Летом этого года посредники предлагали «Спартаку» кандидатуру защитника «Осасуны» Давида Гарсию, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, испанский клуб был готов рассмотреть продажу защитника, а сам Гарсия — переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В московской команде высоко оценили спортивные качества футболиста, но клуб предпочел ему Срджана Бабича, посчитав, что серб превосходит защитника «Осасуны» в игровом плане.

Гарсия играет за «Осасуну» с 2015 года. Всего он провел 285 матчей за клуб из Памплоны, в которых отметился 15 голами и 2 результативными передачами. Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до июня 2026 года.

Бабич в августе 2023-го перешел в «Спартак» из «Альмерии», заключив контракт с красно-белыми на 3 года. За московскую команду серб провел 8 игр, в которых забил 2 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-predpochyol-babicha-kapitanu-osasuny-garsii-300313/
Футбол
РПЛ
ФК Осасуна
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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