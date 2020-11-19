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Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

20:32
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели он ставит перед собой в клубе.

— Какие цели у вашей работы в «Спартаке»?

— Только титулы. И больше ничего.

— Титулы?

— Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

52-летний Шамиль Газизов работает в «Спартаке» с 2020 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Уфе».

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