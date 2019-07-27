Газизов сообщил, что "Уфа" не тянет условия "Зенита" по Заболотному

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о переговорах по форварду "Зенита" Антону Заболотному.

— Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия "Зенита". Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок, - цитирует Газизова News.ru.

— "Зенит" выдвинул более высокие требования?

— Нет, они просто думают.

В прошлом сезоне 28-летний Антон Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

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