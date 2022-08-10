Газизов об иске «Спартака»: «Бесперспективно. Они сами все прекрасно понимают»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Спартак» подал иск на него. Сумма иска — 88 миллионов рублей.

«Бесперспективно. «Спартак» сам все прекрасно понимает. Не знаю, чего они хотят добиться», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее Газизов проиграл «Спартаку» дело о признании незаконным увольнения с должности гендиректора и расторжении трудового договора.

Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2022 года, а после вернулся на аналогичную должность в «Уфу».