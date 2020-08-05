Газизов объяснил, почему Урунов не перешел в ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переговорах со своим бывшим клубом — «Уфой» — о переходе 19-летнего полузащитника Остона Урунова.

— Шамиль Камилович, до перехода Остона вы заявили: «У меня есть несколько предложений по Урунову». Как это понять?

— А что я сказал не так? У меня есть. Я — генеральный директор «Спартака». Сегодня у меня есть предложение по Урунову от зарубежных клубов, от российских клубов.

— Но тогда Урунов еще не был игроком «Спартака»?

— Когда я пришел в «Спартак», мы примерно видели, кого мы ведем.

— То есть, у «Спартака» уже есть предложение по Урунову?

— Конечно.

— Люди подумали, что вы себя еще не разделяете с «Уфой»...

— Давайте так, 11 июля после игры с «Ростовом» я зашел в раздевалку «Уфы», попрощался со всеми и 12-го числа стал генеральным директором «Спартака». Попрошу считать все мои слова после 12-го числа, как генерального директора этого клуба. Пусть люди думают, что хотят. Я никому ничего не должен объяснять. Говорю, как есть, слушайте меня.

— В «Спартаке» придется объяснять?

— Говорю вам, слушайте меня.

— Появилась информация, что вы покупали Урунова в «Уфу» за личные средства.

— Подошел с деньгами и кому-то дал (смеется).

— По моей информации, люди из РФС также обладают данными, что правами на игрока владеет третья сторона.

— Никто не имеет право нарушать футбольные законы. Все эти разговоры не имеют под собой никакой почвы. «Спартак» имеет полные права на Урунова. До этого все права имела «Уфа». Был прямой трансфер из «Уфы» в «Спартак».

— Люди из «Уфы» говорят, что они не имели полного влияния на этот трансфер. Плюс было предложение от ЦСКА, которое являлось более выгодным, чем от «Спартака». Как принималось решение по Урунову? Почему «Уфа» приняла менее выгодное предложение?

— 12 июля я уже провел все переговоры. У нас были договоренности по определенной цене. В тот момент я еще не разговаривал с тренером. Я переговорил с владельцем, сказал, что у меня есть такая договоренность, потом поговорил с главным тренером. Получил от них добро по этой сделке.

— И потом начинает действовать джентльменское соглашение?

— Конечно, а как еще? Другого пути нет. Я ушел из клуба, где остались люди, с которыми я работал, которые учились у меня и, возможно, станут лучше меня. Что они мне скажут: «Извини, Шамиль, мы тебя кидаем»? В футболе не все прописано на бумаге. Я в это верю. Если мы всегда будем только бежать за деньгами, переступая договоренности, мы ничего хорошего не получим. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.