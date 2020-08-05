РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гайч будет выступать за ЦСКА под 21-м номером

20:29
Адольфо Гайч. Фото tycsports.com.
Адольфо Гайч. Фото tycsports.com.
Теги:

Новичок ЦСКА аргентинский форвард Адольфо Гайч выбрал игровой номер, под которым будет заявлен для выступлений за красно-синих. Он будет выступать под 21-м номером. Этот номер оставался вакантным с тех пор, как Зоран Тошич сменил его на семерку в сезоне-2013/14.

Армейцы подписали контракт с нападающим на пять лет. В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/gaych-budet-vystupat-pod-nomerom-21/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир