Гайч будет выступать за ЦСКА под 21-м номером

Новичок ЦСКА аргентинский форвард Адольфо Гайч выбрал игровой номер, под которым будет заявлен для выступлений за красно-синих. Он будет выступать под 21-м номером. Этот номер оставался вакантным с тех пор, как Зоран Тошич сменил его на семерку в сезоне-2013/14.

Армейцы подписали контракт с нападающим на пять лет. В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.