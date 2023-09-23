Гаврилов рассказал о своем состоянии здоровья

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии здоровья.

«С моим здоровьем все более-менее, лежу креплюсь. Выписали из реабилитационного центра? Да, я уже дома», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.