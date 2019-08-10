Гастон Перейро: "Переход в "Спартак" был не лучшим вариантом продолжения карьеры"

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро подтвердил, что этим летом мог перейти в "Спартак". Однако 24-летний уругваец отметил, что не захотел переезжать в Россию, сообщает Sport 890.

"Было достигнуто соглашение между ПСВ и "Спартаком", но я решил, что это будет не лучшим решением для моей карьеры. Меня все устраивает в ПСВ, и я не захотел ничего менять. Думаю, для меня это был оптимальный вариант", – сказала Перейро.

Ранее появлялась информация, что трансфер игрока в "Спартак" мог сорваться из-за завышенных финансовых требований со стороны агента футболиста.

В прошедшем сезоне 24-летний уругваец в 27 матчах чемпионата Голландии забил 10 голов.